В результате израильских атак в Ливане 28 октября погибли 82 человека и 180 получили ранения, передает CNN со ссылкой на ливанский Минздрав. Это самое высокое число жертв за один день с 30 сентября.

В ночь на понедельник, 28 октября, Израиль нанес несколько ударов по восточному Ливану, атаке подверглись несколько городов в мухафазах Баальбек-Хермель и Бекаа.

Власти Ливана сообщили, что меньшей мере 16 человек были убиты в результате двух отдельных израильских ударов по городам на юге Ливана 29 октября.

CNN передает, что с середины сентября в Ливане в результате ударов Израиля погибли более 2,1 тыс. человек и более 10,5 тыс. человек получили ранения.

25 октября самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удары по городу Хасбайя на юге Ливана. По данным государственного информагентства, в результате атаки погибли три журналиста. Ливанский полевой источник РИА Новости подтвердил, что среди погибших оператор телеканала «Аль-Манар» Висам Касем, оператор и инженер телеканала «Аль-Маядин» Мохамад Рида и Гассана Наджара.

За два дня до этого, 23 октября, «Аль-Маядин» также соообщал о нанесении израильской авиацией удара по офису в Бейруте, где располагалась редакция телеканала.