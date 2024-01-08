Над городом Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) произошел «внештатный сход» авиационного боеприпаса ФАБ-250 с самолета ВКС России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам руководителя региона, никто не пострадал. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали.

«Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей», — написал Пасечник.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Как указывает Пасечник, специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

2 января «нештатный сход боеприпаса» произошел в селе Петропавловка Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о четырех пострадавших, у которых были зафиксированы легкие ранения. Кроме того, в результате падения боеприпаса были повреждены несколько домов, хозпостройек и автомобилей.

«После обследования разрушенного жилья приняли решение заново построить девять домов. <…> Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим разрушенные хозпостройки», — отчитался Гусев.