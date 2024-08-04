Суд Махачкалы арестовал до 21 сентября 33-летнего владельца квест-парка «Дом ужаса», где в ночь на 22 июля две девушки получили смертельные травмы при пожаре. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по Дагестану.

РИА Новости ранее утверждало, что квест-парк принадлежит живущему в Махачкале игроку КВН Гусейну Ибрагимову. По данным телеграм-канала Baza, на допросе после задержания Ибрагимов заявил, что в ночь, когда произошел пожар, находился в Каспийске.

В сообщении дагестанского СУ СКР арестованный назван «организатором интеллектуальной игры “Квест”». Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). В случае признания виновным по этой статье ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мужчину задержали 31 июля.

Пожар, в результате которого погибли 19-летняя Асият и 25-летняя Мадина, произошел в помещении квест-парка в ночь на 22 июля. Девушки пришли на развлекательное мероприятие со своими мужьями. По сценарию участников заковывали в наручники с цепями, а они должны были освободиться. Возгорание возникло, когда 18-летний сотрудник квест-парка поджег пропитанную бензином перчатку и нечаянно отбросил ее на емкость с горючим.

На допросе задержанный аниматор рассказал, что «переборщил с бензином», а когда начал стряхивать горящую перчатку, она слетела, и «все начало гореть моментально». Молодому человеку, который учится на втором курсе технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы, тоже вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Одна из девушек на момент возникновения пожара была прикована наручниками к креслу. Вторая пыталась ей помочь, но не смогла. Обе они скончались в больнице: первая — сразу же после госпитализации, от тяжелого отравления угарным газом, а вторая, получившая ожоги практически всей поверхности тела, ближе к утру. Пострадал также 20-летний муж одной из жертв.