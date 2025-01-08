Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в Майами, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение стало результатом рассмотрения иска с требованием конфискации имущества, который был передан США еще в феврале 2024 года. В результате были изъяты две квартиры — они содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение американских санкций против россиянина Виктора Перевалова, утверждает Минфин.

В иске отмечается, что Перевалов и Валерий Абрамов были соучредителями дорожно-строительной компании ВАД, ответственной за создание трассы «Таврида». В 2018 году организация и ее соучредители попали под санкции США.

Как указывает Минюст, квартиры в штате Флорида эксплуатировались в нарушение закона с января 2018 года по март 2023 года. Общая стоимость конфискованного имущества составляет $1,8 млн.

В ноябре в Финляндии конфисковали более 40 объектов российской недвижимости. Решения по аресту были произведены по иску шести компаний Украины — «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», «Нафтогаз Украины» и дочернего общества «Газ Украины». Среди конфискованных объектов оказался Российский центр науки и культуры (РЦНК). Также суд наложил арест на квартиры и имущество лиц, связанных с гражданами, находящимися в санкционном списке Евросоюза.

В «Нафтогазе» объясняли, что взыскание связано с постановлением гаагского суда об убытках, которые якобы понесла украинская энергетическая компания в 2014 году, после утраты активов в Крыму. По утверждению украинской компании, решение об аресте отдельных российских активов на территории Финляндии — «промежуточный шаг по пути к фактическому взысканию активов» России в пользу «Нафтогаза».

Президент Финляндии Александр Стубб назвал арест российской недвижимости на территории страны судебным, а не политическим решением. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI подчеркнула, что любые неправомерные решения не останутся без ответа.