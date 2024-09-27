Идея создания «ядерного зонтика» над всей территорией Союзного государства России и Беларуси обсуждалась уже давно, и некоторые практические шаги для этого уже были предприняты. В частности, на белорусской территории уже размещено ядерное оружие, рассказал корреспонденту RTVI на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД республики Максим Рыженков, комментируя новую ядерную доктрину России.

«Об этом знают все наши соседи, которые все наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед, потому что ядерное вооружение — это раздражитель, который может удержать любую здоровенную дубину», — сказал дипломат.

Рыженков также сообщил, что к 25-летию образования Союзного государства две страны планируют подписать договор о гарантиях безопасности, в котором одним из пунктов будет положение о ядерном оружии.

К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел Российской Федерации, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности, — пояснил он.

В среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии не только против самой России, но и против Беларуси. По словам российского лидера, ядерное оружие может быть применено даже в том случае, если противник для создания «критической угрозы нашему суверенитету» использует обычное оружие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами 27 сентября отметил, что ответ на нарушение государственной границы со стороны НАТО будет «мгновенным». Он напомнил, что на прошлой неделе уже говорил о том, что «нападение на Беларусь — это третья мировая война».

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Россия будет защищать Беларусь, о чем уже «однозначно сказал» президент России.