МИД России может запретить консульским учреждениям выдавать заграничные паспорта россиянам, которые получили электронные повестки. Это следует из проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд из Российской Федерации — до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в тексте.

Аналогичные ограничения также планируется ввести в отношении фигурантов уголовных дел, сотрудников с доступом к гостайне, работников на государственной службе, лиц, уволенных с военной службы ранее пяти лет назад, и банкротов.

Обычный призыв на военную службу, как и выбор в пользу альтернативной гражданской службы, также может стать причиной для отказа. В документе не уточняет, идет ли речь о мобилизационных повестках или о срочной службе.

В конце апреля сообщалось, что правительство поручило Минцифры подготовить все необходимое для запуска Единого реестра воинского учета с 1 ноября 2024 года.

Постановление было подписано 19 апреля и опубликовано 27 апреля. В нем говорится о двух этапах работы над реестром. Первый должен завершиться 31 октября, он включает разработку различных функций, включая загрузку данных военнообязанных и рассылку электронных повесток.

Ко второму этапу, который начнется 1 ноября, Минцифры должно сдать работу Министерству обороны. Оно, в свою очередь, должно проверить, насколько реестр соответствует требованиям защиты информации. После этого Минобороны займется «вводом реестра в эксплуатацию, первоначальной загрузкой сведений о гражданах, эксплуатацией и развитием» сервиса.