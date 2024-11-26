Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник рассказал в специальном интервью RTVI, как страны Центральной Азии отреагировали на запуск по территории Украины ракеты «Орешник» и посвященное этому событию обращение президента Владимира Путина.

«Прямой реакции не последовало. Были косвенные признаки того, что эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая происходит, к сожалению, не по вине России, серьезно обеспокоила центральноазиатские государства», — рассказал Стерник.

В нескольких странах региона в состояние повышенной готовности приведены все службы, отвечающие за общественную безопасность, за безопасность на производстве и на границах, добавил дипломат.

«Иными словами, равнодушных к этой ситуации в Центрально-Азиатском регионе, конечно же, нет — все с тревогой следят за тем, как развивается эта конфликтная ситуация. И я вас уверяю, российская сторона делает всё для того, чтобы объективно донести до наших партнеров мотивы, которыми мы руководствуемся, предпринимая те или иные шаги», — заявил глава департамента МИД России.

Он добавил, что при этом негативной реакции от стран Центральной Азии не было, а позитивной поддержки Москва «ни от кого не просит и не ожидает».

«Мы действуем в соответствии с собственными национальными интересами, в соответствии с соображениями безопасности для нас и наших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал Стерник.