Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против комика Славы Комиссаренко, передает агентство БелТА. Комика обвиняют в публичном оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 и ч. 2 ст. 367 УК Беларуси), а также разжигании вражды и розни (ч. 1 ст. 130).

Если Комиссаренко вернется в республику, по статье о разжигании ненависти ему грозит до пяти лет заключения. За оскорбление президента предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Слава Комиссаренко родился в 1985 году в Минске. В студенческие годы он создал юмористический дуэт «Совесть» совместно с Дмитрием Невзоровым, с ним же Комиссаренко дебютировал в проекте «Смех без правил» на ТНТ в 2008 году.

После этого «Совесть» появилась в эфирах «Убойная лига» и «Comedy Баттл. Турнир», а позже Комиссаренко начал выступать самостоятельно и стал резидентом Stand Up на ТНТ, который покинул в 2020 году.

После ухода с ТНТ Комиссаренко продолжил выступать, начал развивать свой YouTube-канал и запустил подкаст «Время от времени», а позднее программу «Давайте вместе сделаем шоу». Сейчас канал комика насчитывает 1,5 млн подписчиков.

В январе 2021 года Комиссаренко запретили выступать в Беларуси. Как объяснял он сам, аннулирование гастрольных удостоверений связано с его шутками про Лукашенко в юмористической программе «Что было дальше».

После этого комик переехал в Россию, однако в начале 2022 года заявил, что покинул страну. По словам Комиссаренко, он был вынужден это сделать из-за того, что его разыскивал Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси. Комик предположил, что спецслужбы заинтересовались им после его интервью журналисту Юрию Дудю*. Выпуск с Комиссаренко в Беларуси признан экстремистским.

Уголовное дело против Комиссаренко завели в августе 2024 года.

* признан Минюстом России иноагентом