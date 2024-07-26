В западной прессе часто заявляют о якобы подготовке России к нападению на Европу и НАТО, оправдывая тем самым растущие расходы на помощь Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, сообщения о возможном нападении России на НАТО стоит рассматривать как часть западной пропаганды, которая, по словам сенатора, «пытается завладеть умами людей».

Карасин считает, что публикация подобных статей преследует попытку оправдать рост расходов на помощь Киеву.

«По-моему, ничего больше за этим не стоит. <…> Поэтому надо пропускать это через определенный анализ, но уделять большее внимание фактической стороне дела и тому, что нужно делать Российской Федерации для укрепления своего государства, укрепления своих позиций», — отметил сенатор.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что военные специалисты НАТО выявили более десяти признаков, указывающих на якобы подготовку России к «полномасштабному» вторжению в европейские государства.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Европа готовится к началу войны с Россией. При этом глава венгерского правительства отметил, что военная мощь Североатлантического альянса намного превосходит возможности Украины, что делает нападение на страны НАТО маловероятным. «Я не считаю логичным, что Россия, которая не может даже победить Украину, вдруг придет и поглотит западный мир целиком. Шансы на это крайне малы», — сказал Орбан.