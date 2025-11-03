Московский суд арестовал еще двух человек по уголовному делу в отношении клинического психолога Ирины Рудницкой, которую отправили в СИЗО в конце октября. Всех троих обвиняют в торговле детьми (ст. 127.1 УК), передает ТАСС со ссылкой на документы.

Как сообщили в правоохранительных органах, 3 ноября были арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок мог быть продан. Других деталей агентство не приводит.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа. Защита в ходе избрания меры пресечения просила не заключать психолога под стражу, поскольку у нее на иждивении находятся 12 детей в возрасте от трех до 17 лет.

Однако прокуратура настаивала на аресте многодетной матери, и в результате ее отправили в СИЗО до 22 ноября. Адвокат обвиняемой говорил, что обжалует арест. По статье о торговле детьми Рудницкой и другим фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

Ирина Рудницкая — председатель Ассоциации замещающих семей Московской области, которая функционирует с 2017 года. Она рассказывала, что эта организация оказывает психологическую, социально-правовую и юридическую помощь детям и их родителям, а ее лавная цель — сохранить целостность семьи.

Кроме того, ассоциация работает с наименее социально-защищенными группами граждан, включая сирот с ДЦП, помогает им устроиться на работу и пройти процесс социальной адаптации.

В декабре 2022 года Рудницкая получила премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело». Как писало издание Ruza.News, женщина активно занимается волонтерской деятельностью, помогает семьям «мобилизованных, эвакуированных и тех, кто находится на линии соприкосновения».

В 2023 году имя Рудницкой упоминалось в связи с возвращением на Украину вывезенного из Мариуполя 17-летнего подростка, опекуном которого она являлась.

Приморские врачи получили 53 млн за продажу детей

В мае в продаже детей обвинили восемь врачей частной клиники, расположенной в Приморье. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год медики оформляли фальшивые документы о «бесплодии покупателей и генетических родителей».

Под видом лечения бесплодия фигуранты «осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу». В результате было продано 13 детей, за них обвиняемые получили более 53 млн рублей.