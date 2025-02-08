В Москве сотрудники ГИБДД начали забирать электровелосипеды у курьеров, пишет РБК. Глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал изданию, что на штрафстоянках с начала 2025 года скопились сотни таких транспортных средств.

По данным РБК, действия столичной Госавтоинспекции связаны с тем, что ведомство проверяет мощность электровелосипедов и чтобы курьеры не ездили быстрее 25 км/ч. Если, например, у доставщика мопед, а прав у него нет, то транспорт изымают и отправляют на штрафстоянку.

По словам Митюкова, проверки проводятся во всех районах Москвы, а забирают «преимущественно личные электровелосипеды, а не арендованные, которые, как правило, соответствуют всем требованиям». По информации МАКС, с марта ГИБДД планирует увеличить число таких рейдов.

В «Яндексе» рассказали РБК, что у их курьеров изымают электросамокаты, но так как в основном речь идет о личном транспорте, то точной статистики у сервиса по ним нет. В компании отметили, что год назад они представили собственный электровелосипед для курьеров, стоимость аренды которого «составляет 1 рубль в месяц».

По данным МАКС, сейчас в городе курьеры используют в основном арендный транспорт, а не частный (75% к 25% соответственно), однако ситуация может измениться.

«Прогнозируем, что к 2026 году на частные будет приходиться 60%, а на арендованные — 40%. Причина — обязательные требования приказа Дептранса к оснащению транспортных средств курьеров IoT-модулями, которые должны ограничивать скорость до 25 км/ч, а также соблюдать “медленные зоны”. Это требование Дептранса не все смогут выполнить», — пояснили в организации.

Чтобы забрать изъятый электровелосипед, курьер должен оплатить услуги эвакуатора, парковку на штрафстоянке и сам штраф, рассказал Митюков. И если экспертиза, которая длится почти месяц, признает транспорт не соответствующим стандартам, то доставщику «может быть просто невыгодно его забирать», уточняется в статье.

По данным платформы «Мигрант Сервис», которые приводил в сентябре Forbes, профессия курьера возглавила топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России. Максимальная зарплата разносчиков заказов на конец первого полугодия составила 155 тыс. рублей.

В декабре 2024 года директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов сообщил, что сервисы доставки, в которых трудится 1,5 млн курьеров, отучили россиян ходить по магазинам.

По его словам, сервисы доставки убыточны, их работа поддерживается за счет дотаций инвесторов, площадок и других ресурсов. И если не вмешаться, то некоторые сегменты экономики могут стать нерентабельными, заявил Кузнецов. Кроме того, продолжал он, впоследствии «кому-то придется решать» вопрос с пенсиями для этих работников.