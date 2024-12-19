«В ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержан машинист грузового поезда. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным СК, в результате столкновения произошел сход и повреждение четырех пассажирских и 14 грузовых вагонов.

«От полученных травм скончалось 2 пассажира, остальные с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным», — добавили в СК.

18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего несколько вагонов, в том числе пассажирского поезда, сошли с рельсов. Один из составов следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, на его борту находилось 326 пассажиров. В результате бокового столкновения пострадали вагоны хвостовой части поезда.

Утром 19 декабря пресс-служба РЖД уточнила, что в происшествии с поездами 31 человек пострадал, двое погибли.