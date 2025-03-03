На Олимпийском проспекте в подмосковных Мытищах произошло ДТП. В ходе дорожного конфликта водитель открыл стрельбу из травматического оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария переросла в потасовку между двумя водителями. Один из них распылил перцовый баллончик, а его оппонент несколько раз выстрелил из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелявшего задержали, комментировать произошедшее он отказался.

Накануне стрельба произошла в ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Причиной стал конфликт одного из посетителей с охраной. По данным телеграм-каналов, незадолго до конфликта мужчину, устроившего стрельбу, не пропустили в ТЦ, так как он отказался от досмотра сумки, с которой намеревался попасть внутрь. Позже он вернулся с оружием, начал провоцировать охранников и открыл стрельбу. Услышав звуки выстрелов, посетители начали покидать торговый центр.

Стрелявшего оперативно задержали. По данным телеграм-каналов, им оказался 24-летний уроженец Рязани Данил Потехин. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В результате стрельбы пострадали четыре человека, в том числе двое охранников. В подмосковном Минздраве рассказали, что трое пострадавших выписаны на амбулаторное лечение, еще один остается в больнице, его состояние оценивают как средней степени тяжести.