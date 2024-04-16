Мэром Новосибирска избрали бывшего вице-президента «Ростелекома» и вице-губернатора региона Максима Кудрявцева. Об этом 16 апреля сообщается в телеграм-канале правительства региона. Единоросс Кудрявцев стал первым новосибирским мэром, который был избран депутатами после отмены прямых выборов.

Кандидатуру Кудрявцева поддержали 40 депутатов. При этом для победы достаточно было набрать 26 голосов. За оппонента Кудрявцева — Игоря Украинцева — отдали три голоса. Всего в голосовании участвовали 45 депутатов.

Как указывает NGS.ru, два бюллетеня были испорчены, их признали недействительными. В одном из них независимый депутат написал: «Только прямые выборы».

Конкурсная комиссия выбрала двух претендентов на должность мэра в рамках процедуры отбора, на которой было необходимо пройти тестирование на знание законодательства и представить программу по развитию города. Справиться с тестом из 30 вопросов смогли только Кудрявцев и Украинцев, их результаты превысили 20 баллов. После представления программы оба кандидата набрали 4,48 балла и 2,89 балла по пятибалльной шкале соответственно.

Инаугурация нового мэра Новосибирска назначена на 26 апреля. Кудрявцев избран на этот пост сроком на пять лет. На сессии единоросс сообщил депутатам, что после вступления в должность мэра в первую очередь займется вопросами уборки города и незавершенного строительства, передает ТАСС.

Максим Кудрявцев, которому сейчас 48 лет, с 2011 по 2016 год занимал пост вице-президента «Ростелекома». В 2015 году избрался депутатом заксобрания Новосибирской области от «Единой России», после чего прошел в Госдуму (2016-2021), где поддержал в том числе законы о повышении пенсионного возраста и об иноагентах. В 2022 году был назначен заместителям губернатора Новосибирской области для работы в представительстве региона в Москве. В 2023 году Кудрявцеву поручили заниматься вопросами «цифровой трансформации региона».

Прямые выборы мэра в Новосибирске отменили в апреле 2023 года. Предыдущим главой города был коммунист Анатолий Локоть. Он стал последним новосибирским мэром, избранным на прямых выборах. Локоть занимал этот пост с апреля 2014 года по январь 2024-го.

По состоянию на апрель 2024 года прямые выборы мэра сохранились только в четырех региональных центрах: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. Также избирают глав администраций жители городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В марте прямые выборы мэра отменили в Улан-Удэ.