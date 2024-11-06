При взрыве газа в жилой многоэтажке в Нововоронеже погиб один человек, четверо пострадали, рассказал глава Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что в городе введен режим ЧС.

«Погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы. Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека», — сообщил Гусев.

Как уточнили в региональном главке МЧС, пожар произошел на втором этаже девятиэтажного дома. Когда спасатели прибыли, горело несколько квартир. Удалось эвакуировать 32 человека, включая одного ребенка.

Сообщение о пожаре поступило в 02:20 (совпадает с московским), в 04:22 он был ликвидирован. По информации МЧС, огонь повредил три квартиры, также пострадал 16-летний подросток. Причиной пожара, по предварительным данным, стал взрыв газа.

В СУ СК по Воронежской области рассказали, что погибшей оказалась женщина, проводится доследственная проверка. О проверке также сообщила региональная прокуратура.

В конце октября произошел взрыв газа в городе Черкесск (Карачаево-Черкессия). Как сообщило издание Инфо24, в результате инцидента под завалами погибли участник СВО, его мать и бабушка. В живых остались отец, брат и сестра военного.

В том же месяце в городе Кирсанов Тамбовской области из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме. Из-за него частично обрушились четвертый и пятый этажи. В МЧС России сообщили, что два человека погибли, еще двое пострадали.