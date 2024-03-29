В офисе криптобиржи Beribit в башне «Федерация» в Москва-Сити прошли обыски, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Shot, силовики обыскали и офис ABCeX, расположенный там же. В сообщении высказано предположение, что оперативные мероприятия связаны с делом о теракте в «Крокус Сити Холле».

На одном из опубликованных в Shot кадров видно, как силовики выламывают дверь одного из офисов. «Представители криптобирж в Москва-Сити предприняли попытку вывести криптовалюту, однако операции заблокировали», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Представители Beribit заверили, что данные и средства пользователей сервиса «находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений», и призвали не верить сообщениям о связи «мероприятий» в своем офисе с терактом в «Крокус Сити Холле». В 16:48 ТАСС сообщил о завершении обысков, по итогам которых была изъята техника.

В ABCeX заявили, что их сайт продолжает работать в штатном режиме, касса «временно на техническом обслуживании», а в офисе «проводятся стандартные следственные действия», в рамках которых «сотрудники юридического отдела оказывают полное содействие правоохранительным органам». Видео обыска в офисе этой криптобиржи публиковал телеграм-канал Mash.

Накануне Следственный комитет сообщил, что предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» получали средства в криптовалюте с Украины. В сообщении ведомства уточнялось, что полученные им данные об операциях подозреваемых позволили сделать вывод о причастности «украинских националистов» к организации теракта.

Сегодня, 29 марта, перед Басманным судом Москвы предстал девятый фигурант дела о теракте — Назримад Лутфуллои, задержанный возле здания «Крокус Сити Холла» на следующий день после теракта за «дерзкое и вызывающее» поведение. Многие СМИ решили, что этот молодой человек — тот самый подозреваемый, о котором СКР сообщил вечером 28 марта. В сообщении ведомства говорилось, что он может быть причастен к финансированию подготовки теракта.