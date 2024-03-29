Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд. По данным РИА Новости, подозреваемого зовут Назримад Лутфуллои.

Обновление. Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои арестован Басманным судом Москвы до 22 мая. На заседании стало известно, что обвиняемый — гражданин Таджикистана. По данным Shot, мужчину задержали в Подмосковье на следующий день после теракта и арестовали на 15 суток по административной статье за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокуса» после атаки на концертный зал.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

О задержании еще одного человека в рамках расследования по делу об атаке на «Крокус» Следственный комитет России объявил вечером 28 марта.

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорилось в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, днем 29 марта Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана сообщило, что с начала текущей недели в республике задержали девять человек по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» и деятельности афганского филиала ИГИЛ*. По информации собеседника агентства, всех подозреваемых задержали в городе Вахдат, сейчас они находятся в Душанбе.

Источник РИА Новости в спецслужбах республики рассказал, что «спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками». Российские силовики, как утверждает собеседник агентства, тоже принимали участие в задержаниях, «находясь в Душанбе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Нападавшие сначала стреляли, а затем подожгли здание. По последним данным, при теракте пострадали 382 человека. 217 из них оказана амбулаторная помощь, а из 165 госпитализированных 96 уже выписаны. Согласно последним опубликованным спискам МЧС, в теракте погибли более 140 человек.

ФСБ сообщала о задержании 11 человек. Следствие считает исполнителями теракта четырех из них — граждан Таджикистана Далержона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В ночь на 25 марта суд арестовал их по обвинению в терроризме (ст. 205 УК РФ).

Также арестованы четыре человека, которых Следственный комитет считает пособниками террористов. Это Алишер Касимов, который сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни, а также Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Диловар был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором обвиняемые в день теракта приехали к «Крокусу», а затем пытались скрыться.

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* организация признана в России террористической и запрещена