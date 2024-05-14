Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне военной операции на Украине Сергей Суровикин прибыл на встречу в Кремль. В окружении генерала эту информацию не подтвердили, упрекнув различные интернет-ресурсы в создании искусственных инфоповодов.

Слухи о «возвращении опального генерала»

Сообщения о якобы возвращении Суровикина из Африки в Россию стали появляться в провоенных телеграм-каналах в начале мая на фоне обновления состава правительства. В частности, военкор Владимир Романов утверждал, что после инаугурации президента России Владимира Путина экс-главком Военно-космических сил (ВКС) якобы возглавит Генштаб.

Тогда же в Сети появилось снятое видео, якобы запечатлевшее Суровикина в самолете на пути в Россию. В окружении генерала заявили, что ролик был снят около полугода назад.

14 мая телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука сообщил, что Суровикин был в Кремле.

«Тема встречи, ее характер, продолжительность неизвестны. Может, вообще об успехах российского ВПК в Алжире рассказывает», — говорится в сообщении.

За несколько часов до этого телеграм-канал Brief со ссылкой на источники в окружении Суровикина сообщил, что генерал примет участие в коллегии Минобороны 15 мая.

О планируемом приезде Суровикина в Москву также писала Ксения Собчак. По информации журналистки, он прилетит в российскую столицу 15 мая. Собчак сопроводила свою публикацию фразой: «Добавлю немного конспирологии».

«Возможно, возвращение опального генерала связано именно с текущими глобальными перестановками в военном ведомстве и его личные конфликты с бывшим руководством МО теперь не будут играть значимой роли», — пишет «Военный осведомитель».

В окружении Суровикина говорят, что генерал не в России

Источники URA.RU в окружении Суровикина утверждают, что генерал не приезжал в Москву, не ездил в Кремль, а его участие в работе предстоящей коллегии Минобороны не запланировано.

«Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении», — приводит издание слова собеседника.

Источники URA.RU утверждают, что многочисленные сообщения, в которых фигурирует фамилия Суровикина, возникают в рамках «искусственно созданных инфоповодов». По мнению собеседников, подобные утверждения основаны на фантазиях и домыслах в анонимных или «скомпрометированных» источниках, которые «подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах».

Несколькими днями ранее источник URA.RU из окружения Суровикина сообщил изданию, что генерал находится в Африке. По словам журналиста Владимира Соловьева, экс-главком ВКС сейчас «на своем рабочем месте» в Алжире.

«В обществе идут одна за одной волны слухов о возвращении Суровикина в Москву. Причина простая — народная молва считает, что Суровикин это лучший российский генерал и что новый министр обороны должен вернуть Суровикина на украинский фронт», — написал политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.

Чем занимается Суровикин после мятежа Пригожина

Суровикин около двух месяцев не появлялся на публике с момента попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года. Российские военные телеграм-каналы писали, что генерал был арестован. Западные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что причиной предполагаемого ареста Суровикина якобы стало то, что он поддерживал Пригожина. В Кремле эту информацию называли спекулятивной.

Газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников писала, что Суровикина «освободили» через несколько дней после гибели Пригожина.

После того, как Суровикина отстранили от должности главкома ВКС, «Коммерсантъ» в сентябре 2023 года сообщил, что военачальник ездил в Алжир с делегацией Минобороны. Собеседник издания утверждал, что к генералу «сохраняется доверие на самом высоком уровне».

«Служу Отечеству в Алжире», — заявил сам Суровикин в феврале 2024 года, не уточнив подробностей.

Тогда же президент Владимир Путин исключил экс-главкома Военно-космических сил ВКС из наблюдательного совета «Роскосмоса».

Телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что у Суровикина пока нет возможности вернуться в Россию. Так, Brief указывает, что одним из условий «освобождения» генерала после попытки вооруженного мятежа было его согласие оставаться за пределами страны до конца военной операции на Украине.

Источник «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что якобы существует «запрет» на возвращение Суровикина в Россию на постоянной основе, поскольку в результате «разбирательств» по поводу мятежа Пригожина в Кремле «пришли к выводу», что генерал «был пособником» основателя ЧВК «Вагнер».