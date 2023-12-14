В парламенте Германии подняли вопрос о помощи Украине после убийства Кивы

В федеральное правительство Германии поступил запрос депутата бундестага Севим Дагдален по поводу реакции властей на убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в России. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Лента.ру».

Дагдален поинтересовалась, повлечет ли убийство Кивы какие-либо последствия для финансовой и военной поддержки, которую Берлин оказывает Киеву. Депутат подчеркнула, что Украина признала свою причастность к организации убийства Кивы.

«Считает ли федеральное правительство политические убийства бежавших в Россию украинских политиков украинскими госорганами соответствующими праву на самооборону или признает их государственным террористическим актом?» — спросила Дагдален в своем обращении к правительству.

Илья Кива был членом «Правого сектора»* и советником бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова, участвовал в боевых действиях против республик Донбасса, а потом стал депутатом Рады от фракции «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктора Медведчука и выступал за участие России в урегулировании ситуации на востоке Украины.

В 2021 году Кива опубликовал видеоролик, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его «настоящим лидером своей нации и дружественного народа». После этого прокуратура Украины возбудила против политика уголовное дело о госизмене. Кива сказал в интервью RTVI, что уважает Путина, поскольку тот «сумел изменить ход истории, вернув былое уважение России и русскому народу, а у противников вызвал страх».

После начала военной операции Кива уехал в Россию. Великобритания, Украина, Канада и Австралия ввели против него санкции.

В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова признал Киву виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, госизмене, публичном использование коммунистической символики и «публичных призывах к агрессивной войне». Его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

6 декабря Кива был найден мертвым в поселке Супонево Одинцовского района Подмосковья на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club». По версии следствия, «неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия».

Украинские СМИ писали, что Кива был убит «в рамках спецоперации СБУ». Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что экс-депутат был «ликвидирован». Собеседники ТАСС в правоохранительных органах утверждали, что убийство Кивы носит заказной характер и связано с Украиной.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства, его ведет первое управление по расследованию особо важных дел главного управления СК по Подмосковью. Также возбуждено дело о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По данным «Коммерсанта», дело могут переквалифицировать на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) или теракт (ст. 205 УК).