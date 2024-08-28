Позиция США относительно ударов поставляемым Вооруженным силам Украины американским оружием по территории России остается неизменной, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Наша политика не меняется. Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — сказал Райдер.

24 августа издание The Guardian сообщило, что Киев хочет применить западные ракеты большей дальности Storm Shadow в качестве «демонстративной атаки» и для поражения целей внутри России. По мнению украинских властей, это быстрее приведет российскую сторону за стол переговоров. Высокопоставленные украинские чиновники также допустили, что удар может быть нанесен по военным объектам в районе Москвы.

Через два дня украинский президент Владимир Зеленский, комментируя массированный ракетный удар по Украине, обратился к странам Запада, призвав снять ограничения для нанесения ударов по России.

В этот же день на брифинге с журналистами официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений «нет никаких изменений».

При этом, Politico сообщила, что Киев предоставит высшим должностным лицам по национальной безопасности США список дальних целей в России для ударов. Издание называет его «последней попыткой» украинской стороны убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России.