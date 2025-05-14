В Санкт-Петербурге изъяли более 61 кг кокаина, доставленного на морском судне из Эквадора под видом бананов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе досмотра одного из контейнеров полицейские обнаружили тайники, в которых находилось 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Один из свертков был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится свыше килограмма кокаина. Остальные брикеты также будут исследованы специалистами», — написала она.

Как уточнили в Федеральной таможенной службе, специально оборудованный тайник с наркотиками находился в технических полостях контейнера с бананами. Стоимость обнаруженной партии на черном рынке превышает 500 млн рублей, отметили в ведомстве.

Операцию по пресечению контрабанды провели сотрудники Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков и отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК).

В марте в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду более 200 кг кокаина на судне, перевозившем манго из Перу. В Генпрокуратуре сообщили, что на брикетах была эмблема «Rolls-Royce», свидетельствующая об «элитном» качестве товара. Ориентировочная стоимость партии наркотиков составила около 3 млрд рублей.

В ноябре суд приостановил производство по этому делу и отменил меры пресечения в отношении двух обвиняемых после того, как они заключили контракт с Минобороны для участия в военной операции.