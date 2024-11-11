Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по делу и отменил меры пресечения в отношении двух мужчин — Александра Маркова и Дмитрия Антипова, которых обвиняют в контрабанде 200 кг кокаина (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимые заключили контракт с Минобороны России и отправились в зону боевых действий на Украину. Пресс-служба судов уточнила, что Марков и Антипов переданы должностному лицу — они будут служить стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Александр Марков и Дмитрий Антипов были задержаны в марте 2023 года при попытке вскрытия тайника с наркотиками, дело против них было возбуждено в середине октября 2024 года. По версии следствия, мужчины участвовали в деятельности преступной группы, которая купила и нелегально привезла из Перу в Санкт-Петербург более 200 кг кокаина, упакованного в брикеты.

В ведомстве заявили, что запрещенное вещество находилось под обшивкой морского контейнера, куда была загружена партия манго из Перу. Когда фрукты выгрузили из контейнера, злоумышленники перевезли контейнер в один из районов промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга.

В Генпрокуратуре уточнили, что на каждом брикете стояла эмблема «Rolls-Royce», что должно было указать на «элитное» качество товара. Следователи подсчитали, что «на момент задержания обвиняемых стоимость 1 грамма кокаина составляла 15 000 рублей». Общая стоимость партии наркотиков составила порядка 3 млрд рублей. Подсудимые своей вины не признали.

В сентябре Госдума приняла законопроект, предусматривающий возможность освобождения от уголовной ответственности подсудимых в случае мобилизации или заключения ими контракта на военную службу.

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).