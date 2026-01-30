Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего в Санкт-Петербурге, которое готовил сторонник запрещенной в России украинской террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«По заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — сказано в сообщении ФСБ.

Силовики задержали подозреваемого. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем.

По данным следствия, мужичина через Telegram вступил в контакт с вербовщиком и заявил о готовности совершить теракт. Задержанный, действуя указаниям куратора, получил оружие и провел разведку места проживания военного, которого готовился убить.

21 января ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который готовили в Уфе двое граждан одной из стран Центральной Азии. Подозреваемые попали в поле зрения ФСБ вовремя сбора данных о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в Уфе. По информации ведомства, они провели разведку местности, купили огнестрельное автоматическое оружие, а также компоненты для самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.