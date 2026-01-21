Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили в Уфе двое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — сообщили в ЦОС.

Подозреваемые попали в поле зрения ФСБ вовремя сбора данных о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в Уфе. По информации ведомства, они провели разведку местности, купили огнестрельное автоматическое оружие, а также компоненты для самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

«При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — сообщили в ЦОС.

Другого участника группы задержали, с ним проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пункту «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

17 января ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета предотвратила подготовку терактов против представителей органов власти Хабаровского края и сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии. Силовики задержали двоих человек. По данным спецслужбы, они действовали по указаниям «кураторов из террористических организаций», получали интернет-инструкции, союирали самодельные взрывные и зажигательные устройства и готовили нападения с их использованием.

В конце декабря в Ставрополе задержали 18-летнюю девушку, которая готовила теракт против офицера. По информации ФСБ, подозреваемая планировала закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.