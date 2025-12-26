В Ставрополе задержана 18-летняя девушка, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт в отношении офицера Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, девушка 2007 года рождения планировала закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части. Ее задержали с поличным.

«Установлено, что подозреваемая в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта», — отметили в ЦОС.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

24 декабря сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на одном из нефтепроводов в Тюменской области. При попытке заложить взрывное устройство был ликвидирован мужчина, имевший гражданство России и являвшийся уроженцем Украины.

В середине декабря сотрудники спецслужбы задержали десять жителей России по подозрению в организации поджогов служебных машин правоохранителей и в незаконном вмешательстве в работу объектов энергетики и транспорта. Оперативные мероприятия прошли в Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях, Республике Коми и Краснодарском крае.