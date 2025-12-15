Десять россиян, совершавших поджоги служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов и противозаконные вмешательства в работу объектов энергетики и транспорта, были задержаны Федеральной службой безопасности. Об сообщили в Центре общественных связей службы.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.30 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт) УК России. Фигуранты были задержаны на территории Астраханской, Вологодской и Волгоградской областей, а также в Республике Коми и Краснодарском крае.

ФСБ отмечает, что все задержанные действовали под руководством украинских спецслужб. На допросе они рассказали, что после контактов с телефонными мошенниками взяли на свое имя кредиты, а полученные средства в размере от 300 тысяч до 1,6 млн рублей направили на якобы «безопасные» счета.

Когда деньги ушли с карт россиян, в мессенджере Telegram с ними вышли на связь лица, представившиеся работниками российских правоохранительных органов, и склонили к совершению ряда преступлений в ходе антитеррористической проверки под предлогом освобождения от уголовной ответственности за финансирование украинских вооруженных сил. По российскому законодательству им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В конце ноября в ФСБ сообщили о предотвращении террористической атаки на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. Гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, планировал пробурить грунт над газопроводом, после чего установить и активировать самодельное взрывное устройство.