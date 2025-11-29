ФСБ в субботу, 29 ноября, сообщила о предотвращении теракта на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. По данным спецслужбы, гражданин России по заказу Киева должен был пробурить грунт над газопроводом, а затем установить и активировать там самодельное взрывное устройство (СВУ). Подозреваемый — мужчина 1969 года рождения, его задержали.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали россиянина в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда попал за нарушение миграционного законодательства. После вербовки мужчина под видом депортации был направлен в Россию, где должен был совершить теракт, говорится в пресс-релизе.

В ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль и электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона несколько СВУ, утверждает ФСБ.

«По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину», — сообщили в спецслужбе.

Мужчину задержали с поличным «в ночное время суток» в Серпуховском районе Подмосковья при попытке установить СВУ. У него изъяли четыре взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для общения с куратором.

ФСБ распространила видео допроса задержанного. В ролике мужчина говорит, что с 2015 года он и его семья проживали на Украине. По его словам, в 2022 году он хотел оформить вид на жительство, но после начала военной операции его поместили во временный пункт содержания иностранцев, куда к нему приезжали сотрудники украинских спецслужб и уговаривали стать их агентом. За это они обещали гражданство, вид на жительство и содействие «при совершении определенных действий» в России.

Затем, как утверждает задержанный, его депортировали в Россию, где ему начал звонить «куратор Миша» из спецслужб Украины с просьбами выполнить различные задания. Среди прочего он попросил купить автомобиль и пообещал перевести деньги на его приобретение в случае, если мужчина «отметит на карте точку».

«Я отметил на карте точку в указанном месте. Он оставил мне деньги в размере $4 тыс. Я откопал эти деньги <…>. И он просил купить бур, я купил машину сначала, потом купил бур», — говорит задержанный.

Далее, по словам мужчины, он «должен был взять схрон», в котором хранились две фотоловушки, рация, мобильный телефон, несколько сим-карт, четыре капсулы со взрывчатыми веществами и две антенны.

«После этого Михаил сказал, чтобы я выдвигался на место. Он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром. Это оказался газопровод. Сбросил мне видеоинструкцию, чтобы я в вечернее время пробурил там лунку, срезал головку на капсуле, нажал на кнопку, обмотал веревочкой со скотчем, чтобы не упало, и аккуратно опустил на дно лунки. После этого я должен был закопать, присыпать землей, замаскировать и поставить фотоловушку напротив, на дереве», — утверждает он в ролике.

После совершения теракта планировалось, что мужчина вернется на Украину. По его словам, он должен был направиться из Москвы в Минск, затем в Баку, потом в Кишинев, а оттуда — на Украину.

Задержанный в ролике говорит, что признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в планировании теракта на железнодорожных путях.