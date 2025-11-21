В Краснодаре был задержан гражданин Украины, планировавший террористический акт на железнодорожных путях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Краснодарскому краю.

По словам представителей ФСБ, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Мужчина планировал совершить подрыв на железной дороге, используя самодельное взрывное устройство. Целью теракта был срыв графика транспортировки военной техники и оружия в зону специальной военной операции.

Как уточняет РИА Новости, проживавший на территории края украинец вступил в контакт и был завербован представителем украинской службы безопасности в одной из запрещенных социальных сетей.

В изъятых средствах связи была найдена переписка задержанного со своим куратором. Помимо этого, в специально оборудованным задержанным тайнике было найдено СВУ, которое он должен был использовать для совершения преступления

Сотрудники следственного отдела УФСБ по региону возбудили уголовное дело по с ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта), а также п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства в сети).

19 ноября сообщалось, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали иерея Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери по подозрению в вербовке казаков и прихожан в «Русский добровольческий корпус»*.

По версии следствия, с конца 2023 года задержанный вступил в коммуникацию с представителями террористических организаций и занялся пропагандой для организации на территории региона деятельности диверсионно-разведывательных групп.

*признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории России