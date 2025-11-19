Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю отчитались о задержании иерея Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, которого подозревают в вербовке казаков и прихожан в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

По данным собеседника агентства, мужчину изгнали из Новороссийской епархии Русской православной церкви более десяти лет назад. Сейчас он руководит Греческой православной церковью им.Иверской Божией Матери. Его имя при этом не называют.

Следствие утверждает, что в 2022 году, после начала военного конфликта России и Украины, подозреваемый занял сторону Киева. А уже в конце 2023 года начал контактировать с представителями различных террористических организаций.

По их наводкам он пропагандировал проукраинскую повестку среди прихожан и членов казачьих сообществ с целью создания на территории региона диверсионно-разведывательных групп, действующих в интересах Украины. Следователи также проверяют его причастность к движению «Малиновый клин — Независимая Кубань»*.

По месту жительства священника провели обыски, которые подтверждают его связь с РДК* и факт ведения проукраинской информационно-пропагандистской деятельности. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В октябре Верхотурский районный суд Свердловской области арестовал иеромонаха Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ(А)) Никандра (Евгения Пинчука), которого обвиняют в оправдании терроризма. Как рассказали ТАСС в силовых структурах, Пинчук выразил «респект» основателю РДК* и назвал его «красавчиком». Комментарий священнослужителя обнаружили под одним из постов в телеграм-канале националистической направленности.

*признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории России