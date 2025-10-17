Верхотурский районный суд Свердловской области отправил под арест на два месяца иеромонаха неканонической Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ(А)) Никандра (Евгения Пинчука), обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале судов региона.

По словам источника ТАСС в силовых структурах, уголовное дело в отношении Пинчука возбуждено из-за того, что он выразил «респект» основателю националистической организации «Русский добровольческий корпус»* в одном из телеграм-каналов националистической направленности. Как уточнил источник 66.RU, Пинчук также назвал основателя РДК* «красавчиком». У иеромонаха провели обыск.

В пресс-службе суда отметили, что в 2022 году Пинчук уже привлекался к уголовной ответственности за публикации в соцсети «ВКонтакте», направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

В октябре 2022 года ТАСС сообщил, что Верхотурский районный суд оштрафовал Пинчука на 100 тыс. рублей. За несколько месяцев он получил штраф в размере 35 тыс. рублей по административному делу о публикации во «ВКонтакте» с критикой целей военной операции.

Русская православная церковь считает раскольнической РПЦЗ(А), где служит Пинчук. Это объединение в 2007 году откололось от канонической Русской православной церкви заграницей, основанной в 1920 году эмигрантами, покинувшими Россию после Октябрьской революции. РПЦЗ(А) возглавляет митрополит Агафангел (в миру Михаил Пашковский), его резиденция находится в Одессе.

* организация признана террористической и запрещена в России