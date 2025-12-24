Российские спецслужбы пресекли подготовку теракта на одном из нефтепроводов в Тюменской области. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, при попытке заложить взрывное устройство был ликвидирован мужчина, имевший гражданство России и являвшийся уроженцем Украины.

По версии ФСБ, мужчина планировал совершить диверсию на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». 24 декабря 2025 года, приступив к извлечению из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства, он был задержан. При этом, как утверждают в спецслужбе, задержанный оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

В ФСБ также заявили, что мужчина поддерживал связь через WhatsApp с куратором из украинской террористической организации.

В середине декабря сотрудники ФСБ задержали десять жителей России по подозрению в организации поджогов служебных автомобилей правоохранителей и в незаконном вмешательстве в работу объектов энергетики и транспорта. Оперативные мероприятия прошли в Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях, Республике Коми и Краснодарском крае.

По данным следствия, все задержанные действовали по указанию украинских спецслужб. Как установила ФСБ, схема вовлечения была следующей: сначала с гражданами вышли на связь телефонные мошенники и склонили их взять кредиты на свое имя. Полученные средства — от 300 тысяч до 1,6 млн рублей — они перевели на указанные счета под предлогом их «безопасности».

После того как деньги были списаны, к россиянам в Telegram обращались новые собеседники, уже представившиеся сотрудниками российских правоохранительных органов. Они заявляли, что переводы были расценены как финансирование Вооруженных сил Украины, и для «освобождения от уголовной ответственности» предлагали провести «антитеррористическую проверку», фактически склонив к совершению преступлений.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ряду статей, включая покушение на террористический акт, покушение на диверсию, диверсию и террористический акт. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.