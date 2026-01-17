ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) предотвратила подготовку терактов против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии, задержаны два человека. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в субботу, 17 января.

При подготовке терактов силовики задержали гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения, планировавшего поджог административного здания Хабаровского края, а также жителя Кабардино-Балкарии 2009 года рождения, готовившего покушение на сотрудников полиции Нальчика, говорится в пресс-релизе.

По сообщению ФСБ, задержанные действовали по указаниям «кураторов из террористических организаций», получали интернет-инструкции, изготавливали самодельные взрывные и зажигательные устройства и готовили нападения с их использованием.

«В средствах связи задержанных обнаружены переписки в мессенджере Telegram с боевиками запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций, содержащие способы совершения преступлений, а также фотографии их устремлений», — указывает ФСБ.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что 16-летний подросток в Нальчике был арестован. По версии следствия, он, «разделяя цели и задачи международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации», в октябре 2025 года записал видеообращение, адресованное ее лидерам, и вступил в состав организации. Подросток, следуя указаниям куратора, готовил теракт в отношении полицейских в Нальчике с применением огнестрельного оружия, говорится в сообщении. Как утверждает СК, задержанный также намеревался использовать взрывное устройство, для изготовления которого приобрел необходимые компоненты.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и подготовке теракта организованной группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).