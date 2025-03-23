Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на 14 суток православного священника Николая Савченко. Поводом для административного наказания стало фото с флагом Украины, сделанное в 2014 году, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе петербургских судов.

22 марта суд назначил Савченко 14 суток ареста по статье 20.3 КоАП (демонстрация запрещенной символики).

Снимок, на котором Савченко в руках держит флаг Украины с изображением герба, был сделан в 2014 году на первомайской демонстрации на Невском проспекте. В том же году священник опубликовал фотографию на своей странице во «ВКонтакте». Спустя 11 лет правоохранители обнаружили пост с этим снимком, пишет «Фонтанка».

Сам Савченко рассказал в соцсетях, что его забрали в полицию из храма святителя Петра митрополита Московского.

Николай Савченко родился в Санкт-Петербурге в ноябре 1972 года. Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по направлению «техническая кибернетика». В начале 1990-х принадлежал к приходу Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в России, позднее в разные годы служил в Сан-Франциско, Лондоне и нескольких российских городах.

Как пишет «Фонтанка», в мае 2014 года Савченко перевели из храма Преображения Господня в Петербурге на «новое место службы». По данным издания, такое решение связано с возмущениями некоторых прихожан храма из-за проповедей священника с призывами к миролюбию и терпимости, которые он читал «после того, как Совет Федерации дал президенту разрешение на ввод войск на Украину».

Впоследствии Савченко служил в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни в Стрельне, а затем в храме святителя Петра митрополита Московского.

В марте запрещенного в служении священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко* оштрафовали на 15 тыс. рублей по административной статье о невыполнении в срок предписания госоргана по соблюдению законодательства об иноагентах (ч. 42 ст. 19.5 КоАП). Протокол на священнослужителя составили из-за игнорирования предупреждения Минюста о репосте публикации издания «Бумага»* без указания на статус иноагента.

Кроме того, на Михнова-Вайтенко* составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Что стало поводом для его составления, неизвестно. Рассмотрение протокола назначено на 1 апреля.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов