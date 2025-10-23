В подмосковном Красногорске полиция идентифицировала и задержала водителя рейсового автобуса, который во время поездки попытался залезть рукой под куртку стоявшей рядом несовершеннолетней девочки. Об этом в своем телеграм-канале пишет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанного — 38-летнего мужчину с гражданством одной из стран Центральной Азии — в передают следственным органам для дальнейшего разбирательства.

Накануне, 22 октября, о «проверке по видео» сообщала сама подмосковная полиция, подчеркивая, что сообщений и заявлений по поводу действий водителя рейсового автобуса в МВД не поступало.

В следственном управлении СКР по Московской области уточнили, что водителя подозревают в развратных действиях в отношении ребенка (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до трех лет колонии с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

МВД выложило видео допроса водителя после задержания. На записи мужчина признает, что был задержан на таможне в московском аэропорту Домодедово при попытке выехать за границу. Он несколько раз повторил, что случайно — не глядя — положил руку так, что его жест выглядел как попытка залезть к школьнице под куртку.

Красногорские телеграм-каналы утверждают, что местные жители обвинили этого водителя в систематических домогательствах к детям-пассажирам. Один из описываемых эпизодов — с той самой девятилетней девочкой, которую упомянула Ирина Волк, — произошел 20 октября «в маршрутке 1212к в ПГТ Сабурово». Очевидцы засняли поведение мужчины на видео, которое впоследствии распространили в соцсетях.

«Сестра девочки огрела его сумкой по лицу. После случившегося девочка вышла на своей остановке. Информацию передали в полицию, начата проверка. Сейчас активисты создали общий чат, и разыскивают не только мужчину, но и ребёнка. Как они утверждают, это не первый случай домогательства со стороны шофёра к детям», — комментировала ситуацию глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, жители поселка Сабурово пожаловались, что уже обращались «во все инстанции» по поводу маршрутки 1212к, но в ответ получили только «отписки».

«По их словам, детей постоянно высаживают из автобусов и требуют оплату только наличными. Было собрано порядка 1,5 тысячи подписей граждан с просьбой решить проблему. Направлю обращение в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку и помочь людям», — пообещала Мизулина.

Напомним, ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил RTVI, что МВД и прокуратура засекретили данные о половых преступлениях мигрантов и лиц, недавно получивших гражданство. Он утверждает, что есть одна страна, уроженцы которой с российскими паспортами совершают столько же половых преступлений против несовершеннолетних, сколько выходцы из всех остальных стран вместе взятые.