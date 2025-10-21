Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что Министерство внутренних дел и прокуратура засекретили данные о половых преступлениях мигрантов и лиц, недавно получивших гражданство. Подробная статистика закрыта, но, как стало известно RTVI, выходцы одной из стран, получившие российское гражданство, совершают столько же половых преступлений против несовершенолетних, сколько выходцы из всех остальных стран вместе взятые.

Поводом для депутатского запроса этих данных с разбивкой по странам происхождения стало принятие закона, одним из соавторов которого был сам Матвеев. Этот закон расширяет основания для лишения гражданства за совершение тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности.

Как отметил парламентарий, ранее МВД уже предоставляло ему общую статистику по преступлениям «новых россиян», которая демонстрировала резкий рост — вплоть до удвоения за год по некоторым группам. Огласка этих цифр, по предположению Матвеева, и стала причиной нынешнего решения правоохранительных органов засекретить более детальные сведения именно по половым преступлениям.

Депутат выразил мнение, что эти данные должны быть не скрыты от общества, а стать предметом тщательного анализа.

«Хотелось бы, чтобы вместо умолчания от общественности, эти данные были бы предметом серьезного анализа, в том числе с рекомендациями — а что наши правоохранители намерены делать с теми «аномалиями», что мы видим у выходцев из ряда стран?» — написал он своем телеграм-канале.

Матвеев намекнул, что причины, по которым статистику решили не обнародовать, очевидны: «Что там такого происходит с половыми преступлениями у мигрантов, из-за чего наши правоохранители эти данные решили предусмотрительно дружбонародно не светить, догадаетесь сами».

Михаил Матвеев дал корреспонденту RTVI подробный комментарий о статистике половых преступлений среди мигрантов:

«МВД и прокуратура «засекретили» информацию о половых преступлениях, совершенных в России иностранцами и лицами, получившими гражданство РФ из иностранного. Взял слово в кавычки, потому что на самом на самом деле эта информация прислана с грифом «Для служебного пользования». Мне трудно сказать, откровенно говоря, почему такой гриф, это статистика, которая показывает, количество преступлений по тем или иным статьям. Гриф «ДСП», наверное, чтобы не вызывать дополнительные эмоции у людей, а вот эти нормы работают.

Мы приняли закон, которым расширили основания для прекращения гражданства России, в том числе туда добавили ряд статей, связанных с половыми преступлениями. И мне надо было посмотреть, есть ли динамика какая-то или нет динамики именно в сфере половых преступлений среди тех, кто получил российское гражданство.

Перед принятием этого закона мы такие сведения запрашивали: данные по количеству преступлений среди мигрантов, среди тех, кто уже получил российские паспорта с разбивкой по странам, откуда они, какое гражданство предшествовало. И МВД предоставило данные, не снабжая их никакими ограничительными грифами. Я их обнародовал.

Я не вижу особой логики, почему общие данные по преступлениям предоставили без каких-то ограничительных пометок, а данные именно по половым преступлениям решили ограничить. Мне кажется, это связано с тем, что в прошлый раз, после публикации этих данных они получили довольно большой резонанс. Они, видимо, решили, что сейчас такого рода дискуссия о преступлениях, которые совершают мигранты, наверное, не входит в планы наших правоохранительных органов.

А на основании этих данных есть, о чем подумать, потому что есть разные виды преступлений, например, преступления в отношении несовершеннолетних — там есть определенные аномалии, я не буду говорить, какие, но они присутствуют, с ними надо разбираться, с этим надо работать.

Я в тематику преступлений иностранцев погрузился несколько лет назад, и у меня уже есть несколько массивов данных для анализа. И есть, как я сказал, аномалии, которые требуют анализа и реакции. В данном случае мы говорим сейчас о том виде преступлений, которые связаны с половыми преступлениями.

Вот есть тезис, который любят говорить к месту и не к месту — о том, что преступность не имеет национальности. Но тем не менее, если мы начинаем работать с ведомственной статистикой по преступлениям, мы видим, что выходцы из определенных стран совершают определенных видов преступлений больше, чем выходцы из других стран. Путем несложных расчетов можно вывести «индекс криминогенности».

Например, преступления в отношении (половой неприкосновенности) несовершеннолетних. Выходцы одной из стран, получившие российское гражданство, таких преступлений совершают столько же, сколько выходцы из всех остальных стран вместе взятые. Данные включают украинцев — они совершают значительно меньше преступлений в сфере половых преступлений.

Мы также увидим, что, например, выходцы из одной из стран Закавказья совершают много убийств и так далее.

И вот когда мы видим такого рода аномалии, то над этим надо задумываться.

Есть открытая статистика по Северной Европе. Одна из стран в 70-е годы приняла очень много палестинских беженцев, они остались в этой стране, за 20 лет у них родились дети. Так вот, из них более 50% совершили преступления. Это первый сюжет, который говорит о том, что у мигрантов, которые приезжают с Востока в страны Европы, уровень преступности очень высокий. И, несмотря на то, что у них рождаются дети, которые родились уже в Европе, они также склонны к совершению преступлений. Есть данные, опять же по Северной Европе, по Великобритании, из которых следует, что выходцы из Сирии, к примеру, совершают очень много преступлений, то есть они их совершают намного больше, чем выходцы из каких-либо других стран. Из Пакистана, из Палестины. В Великобритании был скандал, что в одном городе много выходцев из Пакистана, они примерно за 20 лет изнасиловали больше 10 тыс. девочек. И это долго скрывалось, и вот это вылезло недавно, в прошлом году, и даже Илон Маск это комментировал.

Я к чему клоню — очевидно следующее: что тезис о том, что у преступности нет национальности… на самом деле это не так. На самом деле есть этническая преступность, все, кто когда-либо с правоохранительными органами имел дело, они знают, что есть даже отдельные банды этнические, которые специализируются на определенных видах преступлений: кто-то на угонах автомобилей. кто-то на наркоторговле, кто-то на насильственных преступлениях.

Почему так происходит — в силу там, скажем, культурных, религиозных особенностей или каких-то там условий какой-то своей среды, но у них разный порог к отношению к преступлениям, и в том числе к половым преступлениям и к убийствам.

И это очень большое заблуждение, что миграционная политика должна строиться по принципу широко раскрытых дверей для всех.

Даже дело не в религии, например, считается, что выходцы из мусульманских стран, допустим, какие-то агрессивные, совершают много насильственных преступлений. Недавно я читал, допустим, про выходцев из Индии, которые, как выяснилось, тоже совершают очень много преступлений — изнасилований и убийств.

Есть страны, откуда идет миграционный поток — печальные лидеры по разного рода преступлениям.

Очевидно, что данные о преступлениях должны быть одним из критериев, которые необходимо учитывать при установлении визового или безвизового режима с той или иной страной, а также привлечение оттуда рабочих рук, либо переселенцев или наоборот, введении ограничения.

В новой концепции миграционной политики, которая президентом 15 октября утверждена, там вопросы безопасности поставлены выше вопросов экономики. Соответственно, мы должны взять всю эту статистику и разделить все страны со всем миграционным потоком, который к нам идет на красную, желтую и зеленую зону — прежде всего с точки зрения преступлений, которые совершают выходцы из этих стран — как те, которые получили уже гражданство, так и те, которые остались иностранцами, особенно выделив в числе преступлений тяжкие преступления и преступления насильственные, то есть убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда и так далее.

Так вот выходцев из тех стран, которые совершают много преступлений, поместить в красную зону и не устраивать вот эти «широко открытые двери». Для них, наоборот, въезд нужно из этих стран ограничивать. А по какой причине они насилуют много детей, к примеру, или там чуть что хватаются за нож и убивают — в этом пусть специалисты разбираются.

Есть страны, в которых насилие над детьми, к примеру, является, как это не ужасно звучит, частью национальной культуры. А есть страны с гражданами с таким темпераментом, у них низкий порог вспыльчивости, они чуть что хватаются за нож и любое оскорбление у них нужно смывать кровью. А оскорблений у них очень много. К примеру, ему сделал замечание за то, что он машину неправильно припарковал — значит, ты его как мужчину унизил, он должен это оскорбление смыть кровью, он достает нож и убивает человека.

Криминальная статистика должна быть не для того, чтобы просто будоражить СМИ и общество, а для того, чтобы с этим работать и прежде всего проводить профилактическую работу.

Можно делать вид, что у всех людей и национальностей одинаковые наклонности, что никто из них не совершает больше преступлений какого-то вида. На самом деле это очень, на мой взгляд, сильно мешает нашим правоохранительным органам работать с профилактикой преступлений и признавать факт существования, во-первых, этнической преступности, а во-вторых, так скажем, определенной склонности выходцев из той или иной страны — я в данном случае не говорю «национальность», хотя понятно, что, скорее всего, этот синоним должен быть — к совершению того или иного вида преступления. А также мешает не сделать вот этот светофор — красный, желтый и зеленый для того, чтобы миграционные потоки разделить на законопослушные и незаконопослушные».