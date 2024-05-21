Премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что в стране арестованы девять человек, которые подозреваются в саботаже и совершении диверсий якобы по заказу России. По его словам, речь идет о попытке поджога завода по производству красок, диверсиях в Литве и поджоге склада IКЕА.

«На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал Туск (цитата по «Ъ»).

По словам польского главы кабмина, все обвиняемые граждане Украины, Беларуси и Польши. Некоторые из них, как отметил Туск, имеют отношение к криминальному миру.

Премьер добавил, что Варшава тесно взаимодействует со своими союзниками по этому вопросу, и он доволен работой спецслужб.

14 мая польский президент Анджей Дуда сообщил, что за последние дни произошли пять или шесть серьезных пожаров в разных местах страны. По его словам, трудно не заподозрить, «что это могут быть поджоги, а по сути — это попытка дестабилизировать ситуацию» в Польше.