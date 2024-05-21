Премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что в стране арестованы девять человек, которые подозреваются в саботаже и совершении диверсий якобы по заказу России. По его словам, речь идет о попытке поджога завода по производству красок, диверсиях в Литве и поджоге склада IКЕА.
«На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал Туск (цитата по «Ъ»).
По словам польского главы кабмина, все обвиняемые граждане Украины, Беларуси и Польши. Некоторые из них, как отметил Туск, имеют отношение к криминальному миру.
Премьер добавил, что Варшава тесно взаимодействует со своими союзниками по этому вопросу, и он доволен работой спецслужб.
14 мая польский президент Анджей Дуда сообщил, что за последние дни произошли пять или шесть серьезных пожаров в разных местах страны. По его словам, трудно не заподозрить, «что это могут быть поджоги, а по сути — это попытка дестабилизировать ситуацию» в Польше.
- В начале польская пограничная служба сообщила о задержании «российского дезертира», который нелегально пересек польско-белорусскую границу. По данным польской радиостанции RMF FM, мужчина был одет в гражданскую одежду. Оружия при нем не было, но якобы были российские документы, в том числе контракт с ВС России об участии в спецоперации на Украине.
- В апреле в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками правоохранительных органов Польши задержало поляка, который якобы сотрудничал с российской военной разведкой и готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского.