Польская полиция задержала одного из протестующих фермеров, который прикрепил на свой трактор флаг СССР и плакат с надписью «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашим правительством». Как передает RMF FM, теперь мужчине может грозить до трех лет лишения свободы по статье о «пропаганде фашистского или тоталитарного режима».

«Информационно-скандальный плакат, фото которого распространилось в сети, был немедленно снят. <…> Полиция и прокуратура принимают меры против его автора. Подобные действия недопустимы», — написал глава МВД Польши Марчин Кервински в своем профиле в X (бывший Twitter).

Официальный представитель польского МИДа Павел Вронский также осудил плакат c таким призывом. Подобные действия он назвал «попытками безответственных элементов <…> захватить фермерское движение».

«Эти появившиеся лозунги шокируют. Они наносят ущерб Польше, репутации польского народа, который первым принял украинцев и открыл для них свои дом. Они также вредят этому протесту, фермерам, которые часто выдвигают правильные требования», — добавил Вронский.

Среди прочего, представитель польского внешнеполитического ведомства призвал организаторов фермерских забастовок обратить внимание на тех, кто инициировал подобные действия, и «отмежеваться от них».

Общенациональная акция протеста фермеров в Польше началась 9 февраля, пишет Zet. Как отмечает издание, забастовки продлятся 30 дней. Одним из требований, которые выдвигают фермеры, является прекращение поставок агропродовольственных товаров из Украины на польский рынок. В связи с этим перекрыты дороги к контрольно-пропускным пунктам Польши с Украиной.

В июне 2022 года ЕС разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего разрешения и международного водительского удостоверения. Позже действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок было продлено до 30 июня 2024 года. В ноябре 2023 года польские дальнобойщики утверждали, что их коллеги из Украины перевозят грузы не только внутри государства, но и в третьи страны. В связи с этим они требовали сократить количество украинских перевозчиков и ввести для них коммерческие разрешения.

20 февраля во время протестов фермеров в Польше было зафиксировано несколько нарушений, включая плакат с призывом к Путину, пишет Zet. В частности, в селе Медыка бастующие фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

На инцидент отреагировал посол Украины Василий Зварыч. «Мы решительно осуждаем сброс украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна жестко отреагировать и наказать тех, кто нарушает закон. Это также неуважительно по отношению к труду украинских фермеров в условиях российской агрессии, к самим себе и к другому человеку. Стыд и позор, господа!» — написал Василий Зварыч в X.