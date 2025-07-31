Один человек погиб, семеро получили травмы в Японии из-за землетрясения на Камчатке, цитирует генерального секретаря правительства Ёсимаса Хаяси «Коммерсантъ». На территории страны из-за сейсмологической активности началось цунами.

По словам генсека, человек погиб в результате аварии, в попытке эвакуироваться на машине из прибрежной зоны в префектуре Кумамото. Семь пострадавших получили травмы во время эвакуации.

Практически для всего тихоокеанского побережья Японии сохраняется опасность цунами. 30 июля к береговой линии восточных, северо-восточных и северных регионов пришли волны высотой от 20 см до 1,3 м. О пострадавших именно в результате цунами не сообщается.

Землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам достигает до 8,7, произошло в ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского. Были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы.

Губернатор Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей Камчатского края. Он призвал не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи.

Ученые в Петропавловске-Камчатском предупредили, что в ближайшее время могут произойти афтершоки с магнитудой до 7,5 и возможные цунами на побережье Авачинского залива. В связи с этим сотрудники МЧС не рекомендуют в ближайшее время посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно такие любимые места как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное, прибрежная линия склона сопки Никольской и т. д.