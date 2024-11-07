Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает как можно скорее отправить Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи до инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Уходящая команда Белого дома готовится к тому, что после вступления Трампа в должность поставки оружия Киеву прекратятся. Источники издания назвали описанный ими план «единственным вариантом», который есть у действующей администрации, чтобы продолжить поставки военной техники на Украину.

Однако проблемы «огромны», отмечает Politico. Обычно боеприпасы и оборудование доставляются на Украину в течение нескольких месяцев после объявления пакета помощи. Таким образом, выделенная в ближайшие недели помощь, скорее всего, не будет полностью доставлена Киеву до инаугурации Трампа. К тому же, новый главнокомандующий сможет остановить поставки прежде чем они достигнут пункта назначения.

Одной из главных проблем, препятствующих быстрой отправке военной помощи, является то, что США могут поставлять только оборудование, которое есть в наличии.

«Мы отправляем все, что промышленность может произвести за месяц, но проблема в том, что отправлять эти вещи можно только по мере их производства. Администрация могла бы изучить запасы и отправить оборудование быстрее, но неясно, захочет ли Пентагон это сделать, поскольку это повлияет на его собственную готовность», — сообщил Politico бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан.

Еще один бывший высокопоставленный представитель Минобороны США Джим Таунсенд предположил, что прекращение поддержки Украины ― первое, что сделает Трамп, вернувшись в Белый дом. «Я бы ожидал, что он сделает из этого большое шоу. Он скажет: “обещание выполнено”, но он прекратит ее [помощь] раньше времени, я в этом уверен», — сказал собеседник Politico.

В Совете Федерации словами «мертвому припарка» отреагировали на данные о планах Байдена успеть передать Украине последний пакет помощи.

«Я убежден, что все эти переводы — это мертвому припарка. Ничего это не изменит», — сказал «Ленте.ру» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, перед Байденом стоит задача выполнить все обещания, а затем «уйти на покой». Трампу и его команде придется «думать в деталях и по поводу помощи, и по поводу поставки вооружений, и по поводу прекращения всего этого насильственного безобразия», считает Карасин.

По данным The Wall Street Journal, советники Трампа предлагают ему несколько вариантов разрешения конфликта на Украине, в том числе заморозить линию фронта и создать демилитаризованную зону шириной 1,3 тыс. км, а также помогать Киеву в обмен на его отказ вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изложенное в статье «похоже на план WSJ по Украине». Публикации газеты, по его мнению, носят «все более и более абстрактный характер».