Дома у гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, арестованного по обвинению в мошенничестве, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При обысках были обнаружены и изъяты предметы, которые представляют интерес для следствия, уточнил собеседник агентства. В сообщении говорится, что следственные мероприятия проводились на основании решения суда.

До этого оперативники следственного управления ФСБ работали в головном московском офисе АСВ, где опросили двух топ-менеджеров агентства, включая и Александра Попелюха. По данным источников РБК, в его деле упоминается ущерб на сумму 200 млн рублей, причиненный путем занижения доходов от управления аквапарком «Аквамир» в Новосибирске.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана в январе 2004 года для обеспечения работы системы страхования вкладов. АСВ выплачивает возмещение вкладчикам при наступлении страхового случая, например, при отзыве лицензии у банка, а также ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, контролирует формирование фонда обязательного страхования вкладов и управляет его средствами.

Попелюх находится под стражей, решение о его аресте 9 октября принял Лефортовский районный суд Москвы. По тому же уголовному делу проходят и другие фигуранты — в частности, бизнесмен из Новосибирска Евгений Богорад.

Кроме того, 11 октября Лефортовский суд отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве генерального директора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. СМИ связали его задержание с делом Попелюха. «РАТМ Холдинг» поставлял энергетические угли Минобороны, МВД и РАО «ЕЭС».