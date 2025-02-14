Президент Приднестровья Вадим Красносельский в телеграм-канале сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.

«Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — написал Красносельский.

Он также выразил признательность специалистам ведомства и российским должностным лицам «за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации».

Поставки газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транзит российского топлива. В конце декабря 2024-го «Газпром» объявил, что с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в Молдову.

Решение российской компании связано со спором с «Молдовагазом» об оплате газа — Кишинев не признает долг за топливо, поставленное в Приднестровье. По оценке российской стороны, его сумма составляет 709 млн долларов, Молдова приводит другую цифру — 8,6 млн долларов.

В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения электроэнергии и отопления. Тирасполь утверждал, что запасов газа хватит лишь на месяц, и что от холода погибло несколько человек.

Комментируя сложившуюся в начале года ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ответственность за возникшие в Молдове и Приднестровье проблемы лежит на Кишиневе и Киеве.