Пользователи Telegram в России и других странах 3 октября столкнулись со сбоями в работе мессенджера, следует из данных сервисов «Сбой.рф» и Downdetector.

По данным Telegram Info, сбой начался в 13:50 по мск. В жалобах пользователи указывают, что не работают как мобильная, так и десктопная версии Telegram. Также возникают трудности с отправкой сообщений.

Downdetector зарегистрировал более 30 тыс. жалоб на неполадки в работе мессенджера. Сообщения о сбое поступили из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области и других регионов.

Помимо России, жалобы на работу мессенджера поступают от пользователей из других стран, в том числе США, Великобритании, ОАЭ и Германии, отмечает Downdetector.

Около 15:00 мск Telegram начал восстанавливаться после сбоя.

За последние несколько месяцев было несколько крупных сбоев в работе Telegram. Один из таких сбоев, затронувший также WhatsApp, «ЯндексЭ и другие сервисы, Роскомнадзор объяснил DDoS-атакой.