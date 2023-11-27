Циклон, который обрушился на Крым и Краснодарский край, уже накрыл снегом Москву, Рязань и Калугу. Об этом «Новым известиям» рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.

«Скоро он придет в Ленинградскую область, Псков, Кострому. В Центральном федеральном округе похолодает, температура опустится до минус 11 градусов. Но ближе к концу недели снова начнется снегопад, хотя и не такой, как сегодня в Москве», — сказал синоптик.

По словам Варакина, если сегодня в столице выпало 20 мм снега, то к среде-четвергу — 5 мм.

«К субботе немного потеплеет, будет гололедица. Циклон смещается, Москва — это еще не точка. Сегодня основные осадки переместятся в Тверскую область», — пояснил он.

Глава центра отметил, что вечером в понедельник в Санкт-Петербурге ожидается сильный снегопад.

«Сильный снег будет идти не только всю ночь, но и предположительно весь день во вторник, 28 ноября. Кроме того, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается сильный туман. В среду, 29 ноября, снегопад не прекратится, но будет уже не таким интенсивным», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RTVI, что накрывший черноморское побережье мощный шторм утихнет, но передышка будет кратковременной.

По его словам, стихия, которую в СМИ окрестили «штормом века», действительно «не рядовое событие», такие происходят раз в 10 лет. Шувалов связал происходящее с глобальным изменением климата из-за выброса «огромного количества» парниковых газов.

Шторм, вызванный средиземноморским циклоном, обрушился на Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра на пике достигали 40 м/с. По данным МЧС, стихия на полуострове привела к гибели одного человека, 10 человек пострадали. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло- и энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и авто. Сотни жителей были эвакуированы.