Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей, передает корреспондент RTVI. Поправки поддержали 414 депутатов, один воздержался.

Исключение сделано для так называемых «эмансипированных граждан» — то есть несовершеннолетних, достигших 16 лет и объявленных полностью дееспособными. Согласно Гражданскому кодексу, такое возможно, если подросток работает по трудовому договору, в том числе по контракту, либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Как отметил во время обсуждения депутат Госдумы Сергей Неверов, россияне уже с 14 лет могут работать на каникулах, учиться в колледже и получать стипендию, участвовать в олимпиадах и принимать награды в денежном эквиваленте. Законодательство позволяет им распоряжаться своими доходами без согласия родителей, в том числе вносить вклады в банки (ч. 2 ст. 26 Гражданского кодекса).

«Этим, к сожалению, пользуются мошенники, предлагают подросткам легкий заработок, выкупают банковские карты у них и используют их для перевода и обналичивания средств обманутых граждан», — продолжил Неверов.

Задача депутатов, по его словам, состоит в том, чтобы «защитить детей от вовлечения в дропперство».

«Дроппер — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Дроппером можно стать как осознанно, так и по своей воле», — пояснил Неверов.

В Госдуме хотят сделать так, чтобы мошенникам было неинтересно использовать подростков в своих целях, добавил парламентарий.

Депутат Госдумы Ольга Алимова высказала мнение, что законопроект решает проблему лишь частично. Она не исключила ситуаций, когда подросток может подделать подпись родителя и оформить карту в банке якобы с его разрешением.

В ответ Неверов рассказал, что банки предлагают ограничить операции по «детским» картам и счетам суммой до 100 тыс. рублей в месяц, «так как до 200 тыс. — уже дропперам не интересно».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что число выданных подросткам карт, по оценкам экспертов, ежегодно увеличивается на 20-25%. «В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 млн человек», — привел данные председатель нижней палаты парламента.

Мошенники входят в доверие к подросткам и за «небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы», отметил Володин. По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков.

На рассмотрении Госдумы среди прочего находится законопроект об уголовном наказании для дропперов, а также поправки, касающиеся приостановки подозрительных денежных операций. Проект закона дает полномочия следственным органам блокировать операции на банковских счетах и электронных кошельках, а также авансовые платежи за услуги связи, если есть основания полагать, что они относятся к преступной деятельности.

В апреле Володин предложил ввести уголовную ответственность за дропперство начиная с 14 лет. Он заявил, что мошенники все чаще вовлекают в противоправную деятельность несовершеннолетних, а родители зачастую не контролируют, как дети распоряжаются банковскими картами.

Введение уголовной ответственности для дропперов поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Володин поручил подготовить соответствующие поправки в закон и отметил, что это должно стать приоритетом повестки Госдумы в апреле-мае.

Опрошенные RTVI юристы увидели в этой идее риски для законопослушных граждан, а также высказали опасение, что введение новой уголовной статьи для дропперов может сыграть им на руку, так как избавит их от привлечения к ответственности по более тяжким статьям.