В Мосгордуме подготовили проект федерального закона, который предполагает введение запрета для иностранных агентов становиться депутатами законодательных органов в российских регионах. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

«К сожалению, Мосгордума стала единственным парламентом в мире с тремя депутатами, избранными от партий КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» и признанными иностранными агентами. С таким сомнительным достижением мы не готовы мириться в 2024 году», — сказал он.

Первым депутатом-иноагентом в Мосгордуме в конце января 2023 года стала Дарья Беседина* от «Яблока». Согласно утверждению Минюста, она «принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов», «осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений», а также высказывалась против действий России на Украине.

В конце июня Минюст объявил иноагентом депутата столичного парламента Евгения Ступина* от КПРФ. По версии ведомства, он также выступал против военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей. За несколько месяцев до этого Ступина* исключили из партии.

Через неделю в реестр добавили депутата МГД Михаила Тимонова* от «Справедливой России», который, как считает министерство, в том числе с использованием современных информационных технологий, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями политике.

*внесены Минюстом в реестр иноагетов

**решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России