МВД предложило усилить контроль за фактами рождения детей вне медицинских учреждений, рассказал ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант Андрей Курносенко.

По его словам, изменения помогут в совершенствовании процедуры государственной регистрации рождения детей по свидетельским показаниям. Соответствующие поправки могут быть внесены в Семейный кодекс России и федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

«В результате усиление контроля за случаями подтверждения факта рождения ребенка вне медицинского учреждения позволит избежать хищений бюджетных средств», — пояснил Курносенко.

Генерал-лейтенант добавил, что такая инициатива «вынужденная», поскольку она продиктована реалиями оперативной обстановки. «Надеемся, будет поддержана», — сказал он.

По словам Курносенко, в России установлено 708 фактов хищения пособий и материнского капитала на неродившихся детей. По этим эпизодам возбуждено 229 уголовных дел — ущерб от этих схем составил не менее 1 млрд рублей.

Как рассказал Курносенко, мошенники подают в МФЦ заявления, где указано, что они — свидетели рождения детей вне роддома. К такому документу прикрепляются паспорт и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления подтверждающих факт рождения ребенка документов.

«На основании представленных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении детей. Чаще всего подобным образом оформлялось рождение двойни для увеличения суммы социальных выплат и материнского капитала», — пояснил Курносенко.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. (202,6 тыс., если семья ранее получала выплату на первенца).

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в октябре сообщал, что на 46 тысяч рублей будет увеличен материнский капитал в 2025 году, а выплаты на второго ребенка вырастут на 61 тыс. рублей. Таким образом, выплаты на первого и второго ребенка составят 677 и 894 тыс. рублей (если родители не получали поддержку на первом) соответственно.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб утверждала, что с 2026 года материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей.