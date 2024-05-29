Российские маркетплейсы и сетевые магазины электроники начали продавать бытовую технику Bosch, Delonghi и Philips, произведенную для украинского рынка. Об этом пишет «Коммерсант».

Поставки техники для украинского рынка в Россию носят массовый характер, поскольку «некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке», рассказал изданию гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин.

Шашкин и журналисты «Ъ» обнаружили технику Bosch для украинского рынка, в частности модель посудомоечной машины SMV24AX00K, в Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете», «М.Видео», «Ситилинке», Holodilnik.ru. На штампах и наклейках местом доставки указан Киев, инструкция переведена на украинский язык, отмечает издание.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что представленная в сети техника Bosch сделана в Турции и не проходила через Украину. Она имеет сертификаты качества и годовую гарантию, а также соответствует российскому законодательству, добавили в компании.

В «Яндекс Маркете» также заверили, что техника Bosch поставляется в соответствии с нормами законодательства. В Wildberries отметили, что, «если где-то падают продажи, произведенный товар продают в другой регион или страну, где есть возможности реализации». В Ozon ситуацию не прокомментировали.

В бывшей российской дочерней компаний Bosch «БСХ Бытовые приборы», которую президент Владимир Путин передал под временное управление управление АО «Газпром бытовые системы», сказали, что им неизвестно о поставке и продаже техники для украинского рынка через российские маркетплейсы. В Bosch газете сообщили, что не экспортируют бытовую технику и комплектующие в Россию.

В Россию также поставляется предназначенная для украинского рынка техника Delonghi и Philips, сообщил гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев.

Источник «Ъ» в одном из ритейлеров сообщил, что поставки техники начались весной. Продажей и отгрузкой занималась турецкая фирма, которая не смогла продать технику на Украину из-за снижения спроса на фоне боевых действий и эмиграции. В итоге производителям приходится либо увеличивать поставки в страны СНГ, либо снижать объемы выпуска продукции, отметил собеседник издания.

По данным The Financial Times (FT), многие западные компании остались в России, несмотря на обещания свернуть бизнес после начала военной операции на Украине. В их число входят такие компании, как Avon, французский производитель промышленных газов Air Liquide и британская группа компаний Reckitt (бренды Durex, Vanish, Clearasil, «Нурофен», «Стрепсилс» и т. д.).

На решение иностранных компаний остаться повлияли в том числе бюрократические препятствия для ухода и восстановление потребительской активности, пишет FT. Возможную национализацию активов многие компании считают «управляемым риском».