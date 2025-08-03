Следственный комитет России (СКР) расследует новые «преступления украинских вооруженных формирований» в Белгородской, Самарской, Брянской, Воронежской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, в результате атаки украинского БПЛА на Самарскую область погиб пожилой мужчина, женщина была ранена. Еще два человека пострадали в Белгородской области, один из них получил ранения из-за удара дрона по селу Белянка Шебекинского округа.

В Брянской области ранения вследствие атаки ВСУ получили три мирных жителя, а в Воронежской — четыре, отмечает СКР. В городе Энергодар Запорожской области дрон атаковал автомобиль. Погиб один мужчина, находившаяся в машине женщина была ранена.

Кроме того, ВСУ обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области, пострадали три человека. В ДНР из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получил житель Горловки.

Следователи установят детали произошедшего, действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

В ночь на 3 августа российские ПВО уничтожили и перехватили 93 дрона самолетного типа, сообщило Минобороны. Из них 60 — над Черным морем, 18 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской, по одному — над Нижегородской областью, Кубанью и Крымом.

В Воронежской области пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы. Один из пострадавших был доставлен в больницу с ожогом, также у женщины зафиксировали травму ноги.

Из-за атаки дронов в регионе был полностью разрушен частный дом, еще в несколько повреждены стены, кровля и остекление. По данным телеграм-канала Shot, всего в Воронежской области были повреждены шесть автомобилей, окна в девяти квартирах и нескольких частных домах. Огонь в пригороде Воронежа повредил автомагазин и сарай.

В Адлерском районе Сочи обломки беспилотника попали в резервуар с топливом на нефтебазе, в результате чего произошло возгорание. Очевидцы рассказали Shot, что город был атакован дронами типа «Лютый». Местные жители и туристы прятались «на подземных парковках и в бомбоубежищах».