Планы украинских властей устроить полномасштабное вторжение ВСУ на территорию России неосуществимы и похожи на осеннее обострение. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил депутат Госдумы Максим Иванов, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

14 октября немецкое издание Welt опубликовало интервью с Подоляком, в котором он рассуждает об ударах по территории России дальнобойными ракетами и возможном продвижении украинских войск вглубь регионов. По словам чиновника, если бы Запад разрешил такие удары, то российские силы потеряли бы часть ресурсов, а ВСУ продвинулись бы в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области.

Депутат Госдумы Максим Иванов не воспринял всерьез заявление Подоляка.

«Осень не проходит даром, то есть осеннее обострение отражается, в том числе и на офисе президента Украины. Я думаю, что возможности бить дальнобойными ракетами у них есть, поэтому они немножко лукавят. Другое дело, что наша ПВО отрабатывает и сбивает большую часть целей», — отметил парламентарий.

Иванов обратил внимание, что положение украинских войск на поле боя вызывает сомнения в возможностях Киева. По мнению депутата, находясь в таком положении, властям Украины свойственно строить неосуществимые планы и контрнаступления.

«Недавно я прочитал, что украинцы, оказывается, Дальний Восток «осваивали» и прочее. То есть у них постоянно какие-то нездоровые мнения, идеи и мысли возникают, поэтому неудивительно, что они куда-то там собираются наступать. Пусть сначала попробуют разобраться с теми направлениями, на которых мы наступаем», — добавил Иванов.

Украинские власти на протяжении нескольких месяцев пытаются убедить Запад разрешить им использовать поставленное дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Евросоюз, Великобритания и США не дают Киеву согласия, допуская, что это приведет к эскалации конфликта и прямому противостоянию Москвы и НАТО.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсуждали поддержку Киева и нанесение ударов по России западным дальнобойным оружием. Рютте назвал дальнобойные удары «юридически возможными», но «в конечном итоге зависящими от конкретных союзников». Британский премьер по итогам встречи не дал Киеву согласия на дальние удары вглубь России.

В сентябре, перед встречей с президентом США Джо Байденом, Стармер обещал оказать на американского коллегу давление по поводу использования Storm Shadow Украиной. Однако по итогам переговоров лидеры двух стран не сделали никаких заявлений на этот счет.

Президент России Владимир Путин отмечал, что разрешение наносить дальние удары вглубь российской территории западным оружием выведет военный конфликт на новый уровень и «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине».