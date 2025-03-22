В украинских соцсетях и СМИ распространились сообщения о якобы гибели двух российских пилотов Ту-95МС в результате атаки на аэродром в Энгельсе Саратовской области. Российский телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Минобороны опровергает эту информацию.

Украинские соцсети утверждали, что якобы погибли прапорщик Илья Байкин и капитан, второй пилот Иван Сидоров. К постам прилагались фотографии. «Война с фейками» пишет, что запечатленные на снимках люди не имеют «никакого отношения к СВО».

«Один из “погибших” уже давно находится в увольнении и не принимал участие в боевых действиях. Второй же и вовсе никогда не служил в рядах ВС РФ», — говорится в сообщении канала.

Фото мужчины было взято с его личной страницы в соцсетях. Украинский канал в TikTok, откуда распространилась информация о якобы погибших пилотах, «распространяет фейки на постоянной основе», добавляется в посте. OSINT-проекты также называли информацию о гибели экипажа Ту-95МС сомнительной.

20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о «самой массированной» атаке БПЛА на регион, в результате которой в Энгельсе десятки частных домов получили повреждения, а в городской больнице выбило стекла. Бусаргин также сообщал о пожаре на территории аэродрома в Энгельсе, из-за которого жители соседних СНТ были эвакуированы.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука предположил, что украинские беспилотники «целились в том числе в аэродром стратегической авиации в Энгельсе», и писал о взрыве в районе аэродрома. Телеграм-канал «Военный осведомитель» публиковал фотографии больших клубов дыма.

В Энгельсском районе после атаки дронов ввели режим ЧС муниципального уровня. Минобороны сообщало о 54 сбитых беспилотниках над Саратовской областью, но не комментировало информацию о предполагаемом ударе по аэродрому.